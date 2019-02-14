Выборы президента: лидируют Зеленский и Тимошенко

14.02.2019 10:47

Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом, 4 февраля, сообщили эксперты во время пресс-конференции "Настроения и оценка угроз украинцами", экспертами социологической группы "Рейтинг", центра "Социальный мониторинг" и "InfoSapiens", представляя результаты соцопроса с выборкой 10 тысяч респондентов.

Так, согласно опросу, 81% опрошенных выявили готовность принять участие в президентских выборах. Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов участвовать в голосовании. Юлию Тимошенко поддерживает 19,2% опрошенных, Петра Порошенко – 14,8% респондентов.

По словам директора соцгруппы "Рейтинг" Алексея Антиповича, доверие к Зеленскому основано на эмоциональной составляющей после скандального заявления в новогоднюю ночь, которое перекрыло обращение Порошенко к украинскому народу.

"Результаты Зеленского однозначно высокие, и он сейчас является основным претендентом на попадание во второй тур вместе с Юлией Тимошенко. Петр Порошенко набрал определенный процент поддержки благодаря Томосу, благодаря томос-туру, благодаря предвыборной кампании, но этого недостаточно пока для прохождения во второй тур выборов", - отметил Антипович.

Комментируя ситуацию вокруг социологических данных, опубликованных СОЦиомС, КМИСом, а также Центром Разумкова, эксперт посоветовал каждой из указанных компаний демонстрировать свои данные, чтобы не было оснований считать их неправдивыми.

"Тогда будет видно, насколько валидные данные всего массива. Сегодня же вы увидели, что мы сделали опрос с участием трех компаний, и разница между результатами во всех трех практически отсутствует. Поэтому хотелось бы так же посмотреть и пообщаться, мне как социологу, с нашими коллегами из центров, которые вы назвали, чтобы исключить несоответствия", - отметил Антипович.

Источник: https://from-ua.com