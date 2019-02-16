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Психиатры «обследовали» кандидатов в президенты: поставлен страшный диагноз
Журналисты показали психиатрам-наркологам фрагменты предвыборных выступлений некоторых кандидатов. Медики прокомментировали отдельные моменты, пишет from-ua.
По мнению специалистов, Владимир Зеленский вызывает доверие своей предвыборной агитацией, дескать, «как актер он молодец». Но мнимая независимость от олигархов вызывает у врачей сомнения.
Олег Ляшко звучит ярко, но имеет агрессвный посыл, считают психиатры-наркологи, добавляя: "Ему не нужно, чтобы за него голосовали, его задача привлечь внимание к себе и отвлечь от кого-то другого".
Юрий Бойко акцентирует наболевшее, однако мимика и жестикуляция выдают, что он как бы ищет поддержку со стороны, подтверждение своих слов. "Он просто сам не верит в то, что говорит", - комментируют медработники.
Действующий президент Петр Порошенко, как отметили врачи, выглядит уставшим.
Предвыборные обещания Юлии Тимошенко рассмешили комментаторов. Артистический талант явно присутствует, но речь и мимика не совпадают, заключили они.
Теги: Украина, Донбасс, психиатрия, диагноз, кандидаты
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- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"07:30
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