Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине

16.02.2019 22:28

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает donpress.com.

В ходе беседы они обсудили итоги состоявшейся 14 февраля встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию .

«Владимир Путин рассказал о продолжающихся переговорах с Ираном и Турцией», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон рассказал о приоритетах Парижа по урегулированию кризиса в Сирии. Политики пришли к мнению, что ситуация в Сирии остается тяжелой и представляет угрозу для региональной и международной безопасности.

Отмечается, что лидеры обсудили украинскую тему. Так, Путин заявил, что перед выборами в Украине «активизировалась антироссийская кампания киевских властей». В разговоре он привлек внимание Макрона о решении Украины не допускать на выборы российских наблюдателей и отказе организовать избирательные участки в России.

Также обсуждались вопросы о совместной работе по содействию урегулированию конфликта в Донбассе.