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Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети
Статистические данные указывают, что Россия проиграет войну против Украины, которую Путин развязал в 2014 году после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.
В социальных сетях разгорелся настоящий ажиотаж после того, как были опубликованы данные о том, что Россия проиграла все войны, которые начинала сама, передает dialog.ua.
Один из пользователей социальных сетей привел сведения, согласно которым Москвой были проиграны все 5 воин, в которых участвовала Россия: Русско-японскую, Первую мировую, Польско-советскую, Финскую и Афганскую. При этом на данный момент Россия ведет сразу три необъявленные войны на территории бывшего СССР в Молдове, Грузии и Украине на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Публикация данных вызвала настоящий ажиотаж у пользователей, которые добавили обе проигранных чеченских войны. Однако часть аудитории принялась доказывать, что не все из указанных войн были развязаны Москвой.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, война, соцсети
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- В Харцызске, в людном месте, боевики «ДНР» устроили разборки со стрельбой07:57
- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"07:30
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине22:28
- Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети22:03
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