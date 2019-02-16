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Сколько украинцев могут остаться без пенсий? Кому Кабмин может урезать льготы
Кабинет министров Украины инициирует масштабную верификацию пенсий и других социальных выплат для украинцев, в результате чего часть льготников лишится своих выплат. Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Кущ, пишет ДонПресс.
Пенсий могут лишиться до 3,5 млн человек. Эксперт отмечает, что выплаты могут быть прекращены для 20−30% льготников.
«Я думаю, что поставлена задача в ближайшее время с помощью всевозможных фильтров отсечь примерно 20−30%», — считает Кущ.
На сегодня в Украине около 18 млн льготников.
При этом эксперт по вопросам пенсионной реформы Тарас Козак приводит в пример Грузию и Грецию, где подобная верификация прошла ранее.
«Грузины, проведя верификацию, сэкономили порядка 30% расходов на социальную помощь, греки — порядка 20%. Даже в странах, где минимум коррупции, и все посчитано, таких как Австралия и Канада, — у них 2−4% регулярно утекают неизвестно куда», — рассказал он.
Козак считает, что в Украине, как и в Грузии, 20−30% льготникам прекратят выплаты.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, льготы, соцвыплаты, пенсии
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