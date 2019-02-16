Украину накроют морозы и штормовой ветер: прогноз погоды на неделю

16.02.2019 20:27

На выходных погода в Украине будет по-весеннему теплой. Однако уже в начале рабочей недели температура воздуха начнет понижаться. Ночью в некоторых областях ожидаются морозы до минус 10 градусов.

Как сообщает from-ua, в субботу, 16 февраля в Украине днем будет тепло, с незначительным понижением столбиков термометра ночью. Теплее всего будет на западе Украины, в среднем от +5 до +8 градусов. В центральных и северных днем +2 до +4, в восточных - от +1 до +3, на юге – от +4 до +6. Осадки в виде мокрого снега с дождем могут пройти только на востоке и западе Украины: в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях.

По всей территории страны ожидается пасмурная погода, только а западных областях солнце может выглянуть из-за туч.

В воскресенье, 17 февраля в Украине ожидается солнечная погода без осадков. В западных областях и на юге температура воздуха прогреется до +13 градусов. На остальной части территории столбики термометров будут показывать днем +4 до +6. Температура воздуха ночью будет около нуля градусов, только в Черновицкой области похолодает до -3.

В Киеве будет тепло и сухо, температура от 0 +2 ночью до +5+7 днем. Однако порывы ветра могут достигать штормовых показателей - 7-12 м/с.

В понедельник, 18 февраля в Украину придет похолодание. Температура воздуха ночью в западных и восточных областях понизится до -5 градусов. Днем столбики термометров будут оставаться в плюсовом диапазоне: в западных областях днем в среднем от +4 до +6 градусов, в центральных от +2 до +4, на севере и востоке от +1 до +3. На юге воздух прогреется до +6 +8 градусов.

На большей территории Украины будет солнечная погода, только на востоке и севере небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается.

Во вторник, 19 февраля в Украину придут настоящие морозы: ночью столбики термометра в Харьковской и Луганской областях понизятся до -10. На остальной территории страны ночью похолодает до -4 -5. Однако днем погода будет по-весеннему теплой. В западном регионе днем от +5 до +7 градусов, в центральных областях от +3 до +5, в северных от +1 до +3, на востоке от 0 до +2. На юге потеплеет до +3 -6. По всей стране будет солнечно и сухо.

В среду, 20 февраля температура воздуха на западе Украины прогреется до +9 тепла. В центре и на севере страны от +3 до +5, в восточных областях от +2 до +4, и на юге от +3 до +6 градусов. Однако ночью по всей Украине столбики термометров понизятся до минусовых температур. А в восточных областях ночью будет немного теплее, чем во вторник - -6 -8 градусов мороза. А в Сумской области похолодает до минус 9.

В Украине снова будет сухо: не ожидается ни дождя, ни снега. Погода будет солнечной.