Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии

16.02.2019 14:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии

По словам вице-премьер-министр Павла Розенко, с марта размер пенсий увеличится на 17−20%.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.

Розенко сообщил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5−7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», — заявил чиновник.

Он отметил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

«Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий», — указал он.

Также вице-премьер сообщил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.



Теги: Украина, Донбасс, бюджет, реформа, перерасчет, повышение, Кабмин, выплаты, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх