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В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии
По словам вице-премьер-министр Павла Розенко, с марта размер пенсий увеличится на 17−20%.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.
Розенко сообщил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.
«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5−7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», — заявил чиновник.
Он отметил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.
«Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий», — указал он.
Также вице-премьер сообщил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, реформа, перерасчет, повышение, Кабмин, выплаты, пенсии
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