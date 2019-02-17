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Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"

17.02.2019 07:30
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Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"

Одиозный российский политик расстроен активной поддержкой Украины со стороны Ады Роговцевой. Пытаясь уязвить актрису, член Совфеда наговорил много неожиданного.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич сделал неоднозначное заявление по поводу "дружбы" Украины и России. Об этом передает "Российский Диалог".

Заявление неподражаемой Ады Роговцевой о необходимости гражданам Украины изолироваться от России возымело в РФ эффект разорвавшейся бомбы. Не мог пройти мимо него и Клинцевич. "Я бы ей посоветовал заниматься своим делом. В любом случае подобные заявления — не лучший способ напомнить о себе, даже народной артистке СССР", заявил сенатор и выразил сомнения в таланте актрисы. Кроме того, политик назвал "недоразумением" агрессию РФ против Украины и ее ужасные последствия, включающие, в числе прочего, и десятки тысяч граждан "скрепной", сложивших голову на Донбассе ради воплощения идей "русского мира". Между тем, сама Ада Николаевна на недоброжелателей внимания не обращает. Так недавно, актриса рассказала о своих впечатлениях от встречи с Путиным. Она назвала российского президента "чужой неоткрытой душой".

Источник: dialog.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, агрессия, актриса, дружба, погибли
 
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