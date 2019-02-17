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В Киеве под автобусом провалился асфальт

17.02.2019 09:43
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В Киеве под автобусом провалился асфальт

В Святошинском районе Киева в субботу, 16 февраля, провалился асфальт на проезжей части, прямо под автобусом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«Преисподняя в Киеве: на улице Чернобыльской большой желтый автобус провалился в дорожную яму. Асфальт буквально развалился под общественным транспортом», — говорится в нем.
Отмечается, что на место инцидента выехали дорожные службы.



Теги: Донбасс, Киев, автобус, дорога, асфальт
 
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