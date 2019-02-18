19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году

18.02.2019 18:45

Суперлуние наступает тогда, когда достижение Луной перигея и полнолуние расходятся по времени не больше, чем на три дня.



Во вторник, 19 февраля, жители Земли смогут наблюдать суперлуние – время, когда максимальное сближение Луны с нашей планетой совпадает с полнолунием. Как сообщает NASA, 19 февраля Луна будет самой большой и самой яркой в этом году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.



Суперлуние наступает тогда, когда достижение Луной перигея (точки наибольшего сближения с Землей) и полнолуние расходятся по времени не больше, чем на три дня. 19 февраля спутник Земли сблизится с планетой на расстояние 356 тысяч километров, а полнолуние наступит через шесть часов после этого. Полнолуние ожидается в 17:54 по Киеву.



Следующее и последнее суперлуние в этом году ожидается 19 марта, тогда Луна подойдет к Земле на расстояние 359 тысяч километров.