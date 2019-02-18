Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке

18.02.2019 19:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке

Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось единственным местом жительства должника.

В 2019 году вступили в действие новые правила. Накопив долг в 20 минимальных зарплат, 84 тысячи гривен, граждане столкнуться с серьезной проблемой.

Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ, Андрей Никончук, пишет News ua.

По словам эксперта, накопив долг по коммунальным услугам или кредиту, можно лишиться квартиры в принудительном порядке. Помимо этого, коммунальные службы могут подать иск на арест ценного имущества должника, с целью компенсации неоплаченных счетов.

Эксперты советуют любыми способами избежать увеличения долга, попросить отсрочку, реструктуризацию долга или взять новый кредит, чтобы решить все финансовые трудности.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, кредит, долг, коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх