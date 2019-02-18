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Что ждет гривну в 2019 году: приготовьтесь к неожиданному
Эксперты назвали причины, согласно которым украинская гривна продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам, сообщает портал «Znaj.UA».
Существует такое понятие, как сезонность валютных курсов. Благодаря ему можно с относительной легкостью отследить, когда национальная валюта сильна, а когда гривна уступает своим иностранным аналогам. Это понятие позволяет делать прогнозы на будущее и понимать, что ожидает курсы валют в ближайшем будущем.
Впрочем, все процессы, которые происходят с гривной, тесно связаны с экономикой Украины. А потому сезонность курсов валют в последнее время уже не является стопроцентным показателем при попытках понять, за счет чего гривна ослабевает или укрепляется. В ближайшем будущем динамику, с которой будут колебаться курсы валют, определит график погашения Украиной задолженностей перед внешними инвесторами.
Гривна ведет себя непредсказуемо
Как известно, в 2019-м году Украина должна вернуть более девяти миллиардов долларов. «Обычно в Украине зимой гривна обесценивается. Весной и летом – наоборот. За три последних года сезонность курса валют диктовалась таким понятием, как сезонность нашей экономики, преимущественно сырьевой. Весной у аграриев посевная кампания. Они продают валютные резервы, чтобы профинансировать ее. Летом – затишье. Осенью аграрии покупают доллары и выводят капитал за границу. Раньше у нас был стабилизатор в виде промышленности. Сейчас этот фактор фактически исчез», – объяснил эксперт.
Не секрет, что Нацбанк Украины каждый год перечисляет в государственный бюджет примерно сорок – сорок пять миллиардов гривен прибыли. Относительно недавно курс доллара на межбанке понизился на две копейки: до 27,25 гривен за доллар. Курс в покупке упал на одну копейку: до 27,22 гривен за доллар. Национальный банк Украины на восемнадцатое февраля 2019-го года опустил курс гривны почти на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем: до 27,24 гривен за доллар. Гривна демонстрирует склонность к укреплению, однако нельзя забывать и о таком факторе, как приближающиеся президентские выборы в стране.
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
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