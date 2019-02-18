- В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности21:20
- В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ21:00
- В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»20:15
- Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России20:01
- Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке19:36
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- 19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18:45
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18:00
Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте
Государственная фискальная служба больше не сможет предъявлять претензии к бизнесу за выплату крупных зарплат наличными.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
На днях Нацбанк внес такие транзакции в перечень исключений, на которые не распространяется «кэш-ограничение» - не более 50 тыс. грн. Закрепив изменение постановлением №37.
Напомним, осенью прошлого года в бизнес-сообществе разгорелся скандал. В ответ на запрос юрлица ГФС Сумской области разъяснила, что зарплаты в размере более 50 тыс. грн. могут выплачиваться исключительно в безналичной форме. Поскольку любые операции с физлицами наличными сверх установленного лимита строго запрещены Нацбанком.
Выяснилось, что с аналогичным вопросом в разное время за консультацией в налоговые органы обращались и многие другие компании. Однако всякий раз ответы бухгалтера получали разные. Единственное, в чем были согласны между собой налоговики разных регионов – коль скоро ограничение установил НБУ, ему и следует ставить точку в спорном вопросе.
Следует отметить, что регулятор тянуть с ответом не стал. И спустя несколько дней обнародовал проект постановления, которым предложил внести зарплатные выплаты в список исключений, на которые не распространяется ограничение. Именно его и утвердило правления монетарного ведомства в конце прошлой недели.
Кроме того, тем же документом нацбанковцы внесли ряд корректировок в действующие порядки по ведению кассовых операций. К примеру, разрешили небанковским учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств без открытия счета, самостоятельно определять лимит кассы.
А также позволили обособленным подразделениям юрлиц оприходовать наличные путем хранения отчетных электронных чеков (Z-отчетов) в течение трех лет. Разумеется, только при условии, что такой филиал использует кассовые аппараты. Это особенно важно для тех предприятий, которые ведут выездную торговлю и доставляют товары людям на дом. Ведь, кроме прочего, Нацбанк приравнял такие точки к обособленным подразделениям.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
- Нас ждет предвыборный год, но потерять его из-за популизма или очередных «революции» мы не имеем права, – блогер
- Младший сын Януковича напился так, что не мог найти своего дома (ВИДЕО)
- Азарова вывело из себя донецкое дерево
- «Народный фронт» пошел на сделку с Юлией: стали известны детали
- Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс07:31
- В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности21:20
- В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ21:00
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Боевики "Л/ДНР" напуганы активностью СБУ и разгоняют фейки о "планах" Украины взорвать Донбасс07:31
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси21:42
- В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности21:20
- В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ21:00
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»20:15
- Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России20:01
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года10:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу