’’Русский мир’’ в действии: в Крыму зафиксировали резкий скачок цен

18.02.2019 14:01

В аннексированном Крыму за январь 2019 года по сравнению с прошлогодним показателем существенно выросли цены на ряд товаров и услуг.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Крымстата. Однако есть и позиции, стоимость которых упала.