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Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России
18.02.2019 20:01
Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.
В частности, он отметил:
«Как раз наше участие в конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
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