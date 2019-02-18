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В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»
Если авиация страны-агрессора Российской Федерации будет нарушать украинскую границу, то силы ПВО Украины имеют полное право применить огнестрельное оружие, о чем заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), пишет replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».
Военные подтвердил данные о том, что российские боевые самолеты на самом деле часто летают у границы с нашей страной.
В частности, офицер поведал, что российская боевая авиация действительно летает, однако границу Украины пока не нарушает. Такого рода полеты вражеских сил происходят на протяжении всего времени агрессии России. Однако сейчас их видно особенно, так как видимость в настоящее время достаточно хорошая. Кроме военных самолетов РФ также летают и российская гражданская авиация.
Согласно его словам, по данное время нарушений границы со стороны авиации РФ не было, но если это будет наблюдаться, то противовоздушная оборона Украины имеет полное право стрелять из оружия. Напоследок «Штирлиц» добавил: «Мы будем применять огнестрельное оружие, если воздушная граница Украины будет нарушена российскими самолетами».
Теги: Россия, Донбасс, оружие, ООС
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