Взрыв боеприпаса в Николаевской области: Ребенку оторвало кисть

18.02.2019 14:30

В г. Баштанка (Николаевская обл.) 11-летнему ребенку в результате взрыва крупнокалиберного патрона оторвало кисть. ЧП произошло днем 17 февраля. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Известно, что 11-летний мальчик принес домой крупнокалиберный патрон, который, по словам подростка, ему подарил приятель. Мальчик пытался с помощью отвертки разобрать боеприпас и он взорвался у него в руке.

С механической ампутацией кисти левой руки ребенок был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники. Правоохранители изъяли обломки патрона калибра 12,7 мм, которые будут направлены на экспертизу.

По данному факту следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст. 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение» УК Украины.

Продолжается расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины трагедии.

Источник: https://dnews.dn.ua