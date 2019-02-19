- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Налог с продаж – что это?20:03
- План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя18:34
- Куда идет страна победившей олигархии?18:10
- НБУ вводит в обращение новую банкноту15:00
- Украина значительно опустилась в рейтинге качества жизни14:33
- В СБУ заявили, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине13:48
- Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог12:35
- Чем на самом деле украинские копы отличаются от европейских12:09
Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог
Социологи выступают за сознательный выбор украинских избирателей, но в нынешних условиях это очень сложно. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, пишут Донецкие новости.
«Радует то, что у нас непредсказуемый результат. Скажем, в России можно и не проводить выборы – все и так понятно. Но с другой стороны – эта непредсказуемость и пугает, потому что мы не знаем, что будет после выборов», – сказала она.
«Больше всего меня не только пугает, но и возмущает, что избирательная кампания все больше превращается в дурдом-шоу. Это очень пугает. И то, что избиратель в этой избирательной кампании все больше отключает голову», – добавила Бекешкина.
Она подчеркнула, что украинцы должны не забывать, что в ходе выборов президента граждане избирают самого главного чиновника страны. «Это просто выбор чиновника. И нужно в целом анализировать, что он предлагает, насколько он способен выполнять эти обязанности, которые заложены в Конституции. Но у нас это превращается в дурдом-шоу и балаган, во все, что угодно, только не в выборы чиновника», – отметила социолог.
Теги: Донбасс, шоу, выборы президента
- Закрывается всенародно любимое шоу талантов
- Звезда "Титаника" к радости поклонниц повторил знаменитую романтическую сцену (ВИДЕО)
- Донецкие студенты: если бы все депутаты были такими, как Бахтеева
- "Остановите, я влюбилась!": героиня телешоу вернулась в Донбасс за… братом жениха (ФОТО)
- Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)
- Анастасия Волочкова: "Нет дыма без огня, и между нами что-то происходит"
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- Налог с продаж – что это?20:03
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные