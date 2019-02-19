Куда идет страна победившей олигархии?

19.02.2019 18:10

В 1991 году Украина обрела независимость как национальное государство украинского народа, созданное для защиты его интересов. Однако эта формулировка уже давно, мягко говоря, не соответствует действительности. На сегодняшний день Украина является государством, в котором интересы 90% населения попираются экономическим, административным и силовым диктатом 10% «элиты». Во главе же этой пирамиды стоят всего несколько сот человек, прибравших к своим рукам несметные богатства и безграничные возможности.

Кто владеет Украиной

Недавно вице-президент Мирового Банка Сирилл Мюллер заявил, что в 2017 году активы трех богатейших людей Украины превысили 6% ВВП. И что это чрезвычайно высокий показатель, поскольку в США он составляет 1,4%. Отсюда, мол, и «торможение реформ», считает господин Мюллер.

Что ж, в принципе ничего нового он не открыл, поскольку данная экономическая ситуация сформировалась еще в конце «нулевых». Более того, господин Мюллер очень многое недоговорил, а потому его основной посыл о реформах был, мягко говоря, не искренен. Ну вот, например, почему он взял только первых трех украинских олигархов? Наверное, потому, что первые 3-4 места в списках богатейших людей Украины (мы специально не пишем «украинцев», и вы понимаете почему) занимают Ахметов, Пинчук, Коломойский с Боголюбовым (у них поровну), Жеваго, Новинский и Косюк. У списка «Forbes» один рейтинг, у инвесткомпаний типа «Dragon Capital» другой, у них даже разные методы подсчета состояний, но в целом лидируют вот эти названные господа. Но в первой тройке никогда не бывает ещё одного олигарха – Петра Порошенко, который по совместительству работает президентом Украины.

Петр Алексеевич со своим полуофициальным миллиардом «с лишком» долларов занимает 5-7 места рейтингов. Скромный человек! И всё же он олигарх, который занимает самый высокий государственный пост. И этот президент-олигарх является главным инициаторов всяческих реформ – даже тех, которые ему самому даром не нужны. А теперь давайте перефразируем господина Мюллера в соответствии с реалиями: одни украинские олигархи тормозят реформы других украинских олигархов. Звучит уже иначе и более соответствует действительности!

Но ведь олигархи – это не только первая тройка или первая десятка богатейших людей страны. Если взять совокупный капитал 100 самых богатых граждан Украины, то в 2018 году он составил 37,5 миллиардов долларов. Для сравнения: ВВП Украины за прошлый год составляет около 120 миллиардов долларов (точные цифры еще подсчитывают). То есть «золотая сотня» украинских олигархов контролирует треть ВВП страны! Ну а если прибавить к ней состояние следующих 2-3 сотен, то этот показатель составит 40-45%.

Для сравнения, в США капитал 400 богатейших семей составляет 2 триллиона долларов, но это лишь 1/10 ВВП. Правда, есть один нюанс: украинские олигархи предпочитают владеть предприятиями напрямую и полностью, а вот американские – опосредованно, через цепочки контрольных пакетов акций (эту азбука империализма упоминалась еще в советских учебниках новейшей истории). При этом до половины, а иногда и больше акций американских предприятий находятся в обороте и на руках мелких ничего не решающих акционеров. Плюс не забываем о западном методе управления чужими предприятиями по договоренности. Поэтому американские миллиардеры со своим капиталом в 2 триллиона на самом деле контролируют в разы больший сектор экономики – и это ключевые предприятия, а не конгломерат мелкого бизнеса.

Так что теперь давайте еще раз перефразируем господина Мюллера, ещё больше приблизившись к реальности: правительство американских олигархов (а у них теперь тоже президент-олигарх) навязало украинскому президенту-олигарху ряд реформ, которые тормозятся другими украинскими олигархами. Похоже, наступило время посмотреть на нашу жизнь другими глазами!

Блеск и нищета олигархической державы

Украинская олигархия отличается от американской ещё и тем, что она фактически сразу же сожрала т.н. средний класс, не дав ему подняться и развиться. Впрочем, не стоит забывать о том, что на и Западе средний класс переживал периоды упадка и сокращения, сменяющиеся бодрым ростом. Так что в Украине у него тоже есть шанс – правда, не при нашей жизни, и не очень большой.

Сейчас Украиной управляют олигархи первого поколения, готовящиеся передать наследие своим детям. О том, как формировались их капиталы, украинцы уже достаточно начитаны и наслышаны – сейчас есть множество изданий, посвященных украинской коррупции и её истории. В лучшем случае эти капиталы строились на аферах и разворовывании государственных средств, в худшем олигархические кланы вырастали из ОПГ. Эти люди лишь недавно научились спорить между собою в судах, а не на «стрелках». Но их отношение к стране, в которой они ведут свой бизнес (некоторые уже тут не живут) и к населяющему её народу ничуть не изменилось. Украинские олигархи – это мародеры в собственной стране. Впрочем, повторимся, они её своей и не считают.

Поэтому олигархи Украины – это не элита, а т.н. «псевдоэлита». По своему социальному положению они самые богатые, влиятельные и крутые. Но по характеру своей деятельности они лишь вредят Украине и украинцам, и последствия этой деятельности намного хуже, чем голодомор с немецкой оккупацией вместе взятые. Ибо страна не только разорена ими во всех отношениях, но и потеряла всякий смысл своего существования. Массово выезжающие из страны украинцы – это народ, бегущий от второй Руины, потерявший всякую веру в возможность улучшения жизни. Олигархам, кстати, на это наплевать.

Псевдоэлита не имеет никакой связи с народом. В истории Украины и вообще этой земли такое впервые Русские князья, малороссийские гетманы, российские цари, коммунисты – все опирались на народ, выстраивали с ним систему отношений. Псевдоэлита опирается только на деньги, которые она украла или отобрала у народа, или на иностранную поддержку. Между украинцами и олигархами огромная пропасть, не только имущественная, но и социально-политическая.

Но ведь народом нужно как-то управлять, а также раз в несколько лет соблазнять его проголосовать на выборах за олигархов или их ставленников. Но как это сделать, если интересы народа и олигархии совершенно разные? И вот тут псевдоэлита устраивает политический театр теней. Многие из вас наверняка уже заметили, что основные темы украинской политики – это какой-то надуманный вздор, которым отвлекают от реальных проблем трошки придурковатых громадян. А придурковатых потому, что они на всё это ведутся, неистово в это верят, некоторые даже готовы за это убивать.

Вот так вокруг нас витают миражи исторических споров и языковых вопросов, безвизов и томосов, евроинтеграции и пророссийскости – и много всякого другого, что двадцать лет будоражит умы наших сограждан. В хаотическом калейдоскопе вращаются лица, купола, пшеничные поля, майданы. Но если внимательно присмотреться, кое-чего в этом театре нет: в нём напрочь отсутствует национальная элита. Народ есть, олигархи с политиками есть, есть чиновники и силовики – а вот элиты нет. Ну конечно, в качестве её пытались подсунуть то вислоусых «митців», то активистов и волонтеров, но это всё не то. Равным образом, на роль элиты не тянут и разбогатевшие хамы при должности, вертящие пальцами с воплями «да ты знаешь кто я такой?!». Знаем - всплывшее дерьмо!

А это совершенно логично, ибо пока в стране заправляет псевдоэлита, то настоящая элита просто не может сформироваться. И вот мы подходим к финальному вопросу: а что же будет с нашей страной? Увы, её перспективы весьма мрачны! Понимаете, страной владеет кучка людей, оторванных от своего народа и не вошедших в клуб мировой элиты, имеющих лишь посредственную поддержку извне в качестве компрадоров, умеющих лишь мародерить и выводить награбленное за границу. Парадокс, что украинцы вообще их терпят! Понятно, что ничего хорошего от их правления ожидать не стоит, все их «реформы» проводятся только в интересах олигархов. И чем хуже в Украине будет складываться экономическая и социальная ситуация, тем более изощренными будут их методы запудривания мозгов. А украинцев уже натравили друг на друга!

Некоторые ошибочно полагают, что если в Украине возникнет гражданское общество, то оно ограничит всевластие олигархов и в стране начнется демократия и процветание. Не начнется! Потому что олигархическая псевдоэлита просто не позволит создать гражданское общество – но может создать его иллюзию в виде контролированных «активистов» и «грантоедов», и успешно дурить украинцев еще лет 15. Да и как вообще можно ограничить власть людей, напрямую контролирующих 40% экономики страны и 100% её политики? Митингами? Брифингами? Парадами в вышиванках?

Таким образом, украинская олигархия – это тупик, в котором оказалась вся страна. И выйти из него можно только неким очень радикальным путем. Но каким? Разочаруем фанатов революций и майданов: маханием кулаками тут не поможешь. Честно говоря, настоящие революции происходили вовсе не во время штурма Зимнего или взятия Бастилии, а позже – когда выходили декреты, лишившие старую элиту (или выродившуюся псевдоэлиту) того, что давало им всевластие и могущество. То-то в Украине так поспешно провели «декоммунизацию»! Однако олигархическая псевдоэлита забыла, что в истории Европы социалистических революций было на порядок меньше, чем буржуазно-демократических.

Источник from-ua