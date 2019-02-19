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Налог с продаж – что это?
Заказывая тот или иной товар в американском интернет-магазине, нужно понимать, что, кроме озвученной его стоимости, вам предстоит заплатить еще и sales tax – налог с продаж. Он не входит в цену приобретаемой продукции, продавец должен взимать его дополнительно на этапе окончательного расчета с покупателем.
В случаях, когда вы делаете приобретение в обычной торговой точке, этот сбор идет на счет штата, в котором физически располагается магазин. Если же покупка совершается в интернете, налог перечисляется в казну региона, где заказчик станет ее получать.
Величина пошлины в разных регионах США
Размер налога в каждом конкретном штате устанавливается местными администрациями. Его величина зависит от вида приобретаемой продукции (услуги, питание, обувь, бытовая техника, одежда и так далее) и может периодически изменяться.
Сбор с продаж нередко включает в себя несколько позиций. С покупателя могут взимать:
general tax – основную сумму, единую для всего региона;
добавочные пошлины, размер которых определяют власти отдельного города.
В ряде штатов налоговые отчисления за покупки на виртуальных площадках достигают 10–15%. Дороже всего приобретать товары в Вашингтоне, Нью-Джерси, Иллинойсе, Миссисипи, Теннесси, Калифорнии. А вот в Делавэре и Нью-Гемпшире величина дополнительных сборов нулевая, что открывает широкие возможности для осуществления экономного шоппинга в онлайн-салонах Америки.
Дополнительный налог – когда приходится раскошеливаться?
Взимать сбор с продаж могут в случаях, когда офис, склад или непосредственно магазин продавца находятся в регионе покупателя. Здесь следует знать следующее:
1. Если вы делаете какое-либо приобретение в офлайн-салоне, добавочный налог начисляется на товар автоматически.
2. При покупке продукции по телефону либо через интернет надбавку придется оплачивать только тогда, когда конкретный магазин присутствует физически в регионе заказчика.
Простой пример. Житель Нью-Джерси приобретает в обычном салоне своего города куртку. На кассе ему придется оплатить не только ее заявленную стоимость, но еще и:
7 % в казну региона;
дополнительную пошлину, установленную городской администрацией.
Если он заказывает ту же самую куртку на онлайн-площадке macys.com, ему опять же таки придется платить указанные налоги по той причине, что эта торговая точка располагает собственным офисом в Нью-Джерси.
Как не платить «лишние» сборы на законных основаниях?
Компания Megazakaz с удовольствием помогает украинским любителям шоппинга на американских онлайн-площадках. Мы рассказываем нашим клиентам, как можно экономить на покупках в интернет, не нарушая законодательства США. Имеется два способа совершения выгодных интернет-приобретений:
1. Заказ товаров в веб-салонах, которые не располагают представительствами в регионе покупателя. Известная торговая платформа Amazon работает только в Глобальной сети. Это означает, что человек может заказывать на ней продукцию на любой адрес в США. Никакого дополнительного налога с него взимать не будут.
2. Приобретение товаров на различных торговых онлайн-площадках США с указанием адреса доставки на территории Делавэра, где потребителю не нужно оплачивать никаких дополнительных пошлин. Именно в этом штате расположен склад посреднической службы Megazakaz.
Два примера, когда человеку не нужно оплачивать пошлин:
1. Заказчик из Теннесси приобретает на Amazon спортивный костюм. С него не берутся дополнительные сборы, так как указанная платформа не имеет физического представительства в этом регионе.
2. Потребитель из Украины заказывает на каком-либо американском сайте джинсы. Указывает в качестве места доставки адрес склада Мегазаказа в Делавэре, откуда посылка переправляется в нашу страну.
Вывод. Жителям Украины имеет смысл заказывать товары на онлайн-платформах США, оформляя их доставку на склад в Делавэре. В этом случае нашим согражданам не придется оплачивать добавочные налоги, а значит, экономный шоппинг им гарантирован!
Теги: США, Донбасс, продажи, налог
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