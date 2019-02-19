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НБУ вводит в обращение новую банкноту

19.02.2019 15:00
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НБУ вводит в обращение новую банкноту

С 22 февраля 2019 года НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Новая банкнота вводится в пределах планового выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.
В НБУ напомнили, что банки должны обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.



Теги: НБУ, гривня, банкнота
 
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