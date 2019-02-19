Российские военные подтвердили скорое вторжение в Украину: кадры танков и бронетехники на границе потрясло Сеть

19.02.2019 10:49

Россия готовит масштабное вторжение на территорию Украины, стягивая к границе огромное количество бронетехники, танков и военных Камазов, которые уже скоро пересекут подконтрольный Москве участок границы на Донбассе.

Очевидцы смогли заметить крупное скопление военной техники, концентрацию которой Кремль даже не пытается скрыть. На опубликованных очевидцами кадрах танки и военные Камазы накрытые тентами, при этом российские солдаты даже не скрывают, что вся бронетехника и танки идут в Украину, передает dialog.ua.

Поразительно, что публиковавший кадры пользователь на стороне Украины и в своем сообщении выразил презрение российскому президенту, попросив прощение у Украины. "18 февраля 2019 г. утро. С. Покровское Ростовской области, вблизи украинской границы. Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война...Подлая, лживая и насквозь позорная власть в Рф. Смерть кремлевскому опарышу!! Слава Украине! И пускай украинцы когда-нибудь нас простят..." - написал он.