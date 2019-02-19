- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Налог с продаж – что это?20:03
- План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя18:34
- Куда идет страна победившей олигархии?18:10
- НБУ вводит в обращение новую банкноту15:00
- Украина значительно опустилась в рейтинге качества жизни14:33
- В СБУ заявили, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине13:48
- Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог12:35
- Чем на самом деле украинские копы отличаются от европейских12:09
Российские военные подтвердили скорое вторжение в Украину: кадры танков и бронетехники на границе потрясло Сеть
Россия готовит масштабное вторжение на территорию Украины, стягивая к границе огромное количество бронетехники, танков и военных Камазов, которые уже скоро пересекут подконтрольный Москве участок границы на Донбассе.
Очевидцы смогли заметить крупное скопление военной техники, концентрацию которой Кремль даже не пытается скрыть. На опубликованных очевидцами кадрах танки и военные Камазы накрытые тентами, при этом российские солдаты даже не скрывают, что вся бронетехника и танки идут в Украину, передает dialog.ua.
Поразительно, что публиковавший кадры пользователь на стороне Украины и в своем сообщении выразил презрение российскому президенту, попросив прощение у Украины. "18 февраля 2019 г. утро. С. Покровское Ростовской области, вблизи украинской границы. Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война...Подлая, лживая и насквозь позорная власть в Рф. Смерть кремлевскому опарышу!! Слава Украине! И пускай украинцы когда-нибудь нас простят..." - написал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, КамАЗ, вторжение, бронетехника, военная техника
- На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне
- Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- Американский беспилотник провел очередную разведку на границе Украины с Россией
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ22:28
- В "ДНР" появился конкурент Пушилину22:01
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили21:42
- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов21:00
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
- Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО20:16
- Налог с продаж – что это?20:03
- На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание19:57
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне08:07
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные