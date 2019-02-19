Украина значительно опустилась в рейтинге качества жизни

19.02.2019 14:33

Украина заняла 62 место в исследовании «Качество жизни стран-2019» (Quality of Life Index for Country 2019), набрав всего 102,34 балла.

Об этом свидетельствуют данные сервиса, передает donpress.com.

Отмечается, что за год Украина просела на пять позиций — в 2018 году страна занимала 57 место с 95,96 баллами. Numbeo. Лидером рейтинга стала Дания, набравшая 198,57 балла по 200-балльной шкале. На втором месте — Швейцария (195,93), на третьем — Финляндия (194,01).

В то же время, Россия в исследовании 2019 года заняла 59 место (104,94), Беларусь — 37 (141,47), а Польша — 35 (147,98). При этом последнее, 71 место, занял Египет (83,98).