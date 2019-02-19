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В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО
В Объединенных Арабских Эмиратах Украина показала боевой модуль БМ-3М "Штурм", который был закуплен арабскими военными и установлен на впервые показанный БТР Al-Wahash.
Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление "Укроборонпрома".
Al-Wahash был разработан арабской компанией Calidus LLC. Украинский военный модуль серийно производится Киевским бронетанковым заводом. "Штурм" ранее успешно прошел испытания в ходе войны на Донбассе.
Вчера Calidus и "Укрспецэкспорт" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает производство Al-Wahash совместными усилиями. 18 февраля между Calidus и "Укрспецэкспортом" был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместное производство Al-Wahash. Продвижение его на рынке ОАЭ и других стран – совместная задача. Кроме того, есть планы сотрудничества в деле модернизации бронетанковой и автомобильной техники и вооружения. Не будет обойдено вниманием и изготовление новых образцов техники.
Теги: Украина, Донбасс, война, ОАЭ, испытания, БТР, вооружение, Укроборонпром
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