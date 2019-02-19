В СБУ заявили, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине

19.02.2019 13:48

Спецслужбы РФ готовят силовой сценарий на период выборов 2019 года в Украине.

Об этом заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает donpress.com.

Он отметил, что Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы 2019 в Украине. Кононенко уточнил:

«Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем».

По его словам, российским спецслужбам поставили задачу «закрыть вопрос украинских выборов».