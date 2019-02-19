В ВСУ уточнили, в каком случае применят ПВО против России

19.02.2019 08:29

Украинские силы противовоздушной обороны могут применить оружие, в случае нарушения украинской границы авиацией РФ.

Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.

Он отметил, что боевая авиация РФ действительно часто пролетает возле границы с Украиной и подчеркнул:

«Да, они действительно летают, не нарушая границу Украины. Такие полеты происходят в течение всей военной агрессии со стороны РФ, просто сейчас очень хорошая видимость, и их хорошо видно. Также наблюдаются полеты гражданских самолетов».

При этом Штефан уточнил, что до сих пор никаких нарушений не происходило, но при первом же подобном случае ПВО имеет право применить оружие:

«В случае нарушения воздушной границы Украины со стороны российских самолетов, наши силы противовоздушной обороны будут применять оружие».