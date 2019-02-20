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Янукович обратился к украинцам с открытым письмом
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в День памяти героев Небесной сотни обратился с открытым письмом к украинскому народу.
Текст письма опубликовал на своей странице в соцсети пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир, передает donpress.com.
Янукович в своем обращении назвал события 2014 года «государственным переворотом», который, как он считает, привел к упадку Украины. Беглый политик уточнил:
«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности».
По его словам, выгоду от данной ситуации получили конкретные политики. Он написал:
«Правоохранители и митингующие были хладнокровно убиты теми, кто имеет наглость каждый год обнимать родственников погибших… Новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса. Журналисты и гражданские активисты подвергаются травле и физическому уничтожению. Против представителей оппозиции и бывшей власти в ход идут методы политического преследования и террора».
При этом он призвал украинцев не поддаваться на ожидаемые на предстоящих «выборах подкуп и фальсификации со стороны команды Порошенко». Янукович отметил:
«Петр Порошенко был одним из тех, кто все эти пять лет активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания. На протяжении своего президентства он врал всем — украинскому народу, иностранным партнерам. Он врал о скором мире, об экономике, о будущем нашей страны. Он врал о себе и своих чувствах к украинцам, на камеры умываясь крокодиловыми слезами. Ради сиюминутной наживы Порошенко даже пошел на одно из самых страшных своих преступлений — посягнул на свободу вероисповедания и использовал вопросы веры для своей политической выгоды».
Теги: Донбасс, украинцы, письмо, заработок, фальсификация, Небесная сотня, Порошенко, Янукович, соцсети
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