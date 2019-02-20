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Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус

20.02.2019 14:10
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Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус

В Киеве вечером, 19 февраля, неизвестные обстреляли автобус №90 прямо возле остановки завода "Стройдеталь". По предварительным данным, выстрел был сделан из малокалиберного оружия.
Среди пассажиров никто не пострадал, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, пишет Обозреватель.
"Кто-то возле остановки завода совершил выстрел. Пуля пробило стекло и только чудом не попала в людей, которые сидели неподалеку", – сообщили детали в соцсети.
Сообщается также, что за день до этого происшествия другой автобус №90 (пл. Марченко – ул. Григоровича-Барского) врезался в МАФ. По предварительным данным, водитель потерял управление из-за плохого самочувствия.



Теги: Донбасс, Киев, автобус, остановка, обстрел
 
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