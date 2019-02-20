Озвучены детали новой российской провокации с украинскими моряками

20.02.2019 10:00

Из слов правозащитника военнопленных украинских моряков Николая Полозова стало известно, что агенты Кремля подготавливают новые действия политического направления с применением бойцов ВМС ВСУ, целясь, таким образом, на выборы в украинский парламент, о чем пишет replyua.net со ссылкой на украинские средства массовой информации.

В частности, адвокат украинцев отметил, что в Кремле не прекращают предпринимать разного рода попытки для вмешательства в выборы в Украине. И, по его словам, если в случае с президентскими выборами в нашей стране моряков сложно использовать как рычаги влияния, ведь времени для определенных процессуальных действий осталось мало, то в случае с выборами в Раду ситуация состоит несколько иначе. Полозов предполагает, что в парламент украинского государства будут баллотироваться пророссийские силы, в частности речь идет о движении кума главы страны-агрессора Виктора Медведчука.

По словам адвоката моряков, принимая к вниманию тот факт, что человек Путина беспрепятственно может являться в СИЗО, всплывает, что в Кремле могут готовить определенные действия с использованием пленных украинских моряков, преследуя цель попасть в ВРУ. Российский диктатор Владимир Путин, по данным Полозова, использует военнопленных как главный козырь.