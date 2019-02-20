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Популярные тренды фотообоев

20.02.2019 14:48
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Популярные тренды фотообоев

Современные обои – это совсем не тот скромный отделочный материал, который клеили на клейстер наши родители. Сегодня обои могут быть эксклюзивными, с трехмерным рисунком, картинами и фотографиями – они созданы не для того, чтобы просто скрывать недостатки стен, а действительно украшать помещения.
Рассмотрим несколько направлений, а получить более подробную информацию о каждом из них, а также ознакомиться с каталогом обоев вы сможете на специализированном сайте https://art-oboi.com.ua/
Арт-обои
Арт, то есть художественные, обои – это популярный способ украсить стену комнаты, чаще всего спальной или детской.
Художественные обои, как правило, имеют определенную тематику и соответствующие этой тематике рисунки – морскую с волнами и рыбками, лесную с животными и птицами, цветочную, восточную и так далее.
Детские обои могут, в свою очередь, могут быть украшены изображениями популярных мультипликационных героев или просто позитивным персонажами.
Орнаменты и узоры
Более традиционный вариант обоев, которые подойдут для любой комнаты и интерьера – это универсальные орнаменты и узоры. Современные обои с узорами могут иметь и трехмерный эффект. Фигуры, их размер и раскраска в этом случае допускаются любые, но есть негласные правила – необходимость симметрии и повторяющихся элементов.
Пейзажи
Фотообои – отдельная категория обоев. Чаще всего их используют с определенной целью – сделать темную комнату более светлой и позитивной, расширить пространство, превратить одну из стен в произведение искусства.
Наибольшей популярностью пользуются фотообои с тематикой городов, пейзажей, морского побережья, Альпийских гор, озер, джунглей, тропиков и так далее.
Черно-белые обои
Для старшего поколения идея черно-белых обоев, возможно, покажется чем-то слишком экстравагантным, но именно такие варианты порой выбирают владельцы квартир с авторским дизайном, жители лофтов и студий. Как правило, черно-белыми обоями обклеиваются не все, а лишь одна из стен, либо только ее часть. На монохромных обоях обычно изображены портреты, графика, архитектура, барельеф или нечто подобное.



Теги: Донбасс, фото, популярность, обои
 
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