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Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное
Комик Владимир Зеленский является опасным для будущего Украины кандидатом и в такой стране как Израиль не имел бы ни одного шанса возглавить страну.
Пользователь Павел Шехтман написал необычную заметку о том, как жители Израиля отреагировали бы на предвыборные обещания Зеленского по переговорам с Путиным по Донбассу, после чего многие пользователи социальных сетей посмотрели на шоумена другими глазами, передает dialog.ua.
Шехтман пишет, что если бы бывший московский КВНщик захотел стать премьер-министром в Израиле, то предложение о переговорах с террористами "Хамаса" и войне с арабами в параллель к переговорам с Москвой, Путиным и боевиками "Л/ДНР" лишили бы Зеленского всяких шансов на победу своим легкомысленным взглядом на безопасность, будущее страны и ее народа прямо во время войны.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, переговоры, кандидат, соцсети
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