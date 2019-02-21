На границе Украины случилось серьезное вооруженное столкновение - есть жертвы

21.02.2019 07:20

Вчера стало известно о крайне серьезном вооруженном конфликте на украинской границе, который произошел из-за действий преступной группировки.

На своей странице в социальной сети Facebook Олег Слободян, который является помощником главы Государственной пограничной службы Украины, уведомил, что в среду, 20 февраля, вблизи граничного поселка городского типа Красноильск (Черновицкая область) контрабандисты совершили нападение на пограничников, передает "Диалог.UA".

Слободян сообщил, что в результате этого вооруженного столкновения два преступника получили ранения, а всего контрабандистов было 10 человек.



Источник: www.dialog.ua