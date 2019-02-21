На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

21.02.2019 19:50

На территории военного полигона в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие.

Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы 72-й отдельной механизированной бригады армии Украины, 21 февраля стало известно о подрыве двух военнослужащих на неизвестном предмете. В результате оба срочника живы, но получили травмы.



Также в сообщении говорится, что после чрезвычайного происшествия пострадавшие солдаты были немедленно доставлены в одно из лечебных учреждений Минобороны. Там им была оказана необходимая медицинская помощь на высоком уровне. В настоящее время никаких угроз жизни парней не существует.



В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в результате личного нарушения мер безопасности. По факту взрыва на полигоне в Киевской области была начата служебная проверка. Военные предостерегают не трогать подозрительные, неизвестные предметы на военных полигонах, так как это чревато последствиями.