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Половина магазинов в Украине нарушает права покупателей
52% украинских магазинов продают просроченный товар, неправильно хранят продукты и реализуют продукцию без информации.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Оpendatabot, такую информацию предоставили в Госпродпотребслужбе. Специалисты рассказали, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов проверила большинство украинских магазинов розничной торговли. В ходе этой проверки было установлено, что большинство магазинов нарушают права покупателей.
В частности, было проверено 829 компаний Украины, занимающихся розничной торговлей, и по итогам проверки выяснилось, что 52% магазинов нарушают права потребителей. Среди самых распространенных нарушений - реализация продуктов без надлежащей информации, продажа товаров, у которых закончился срок годности, или неправильные условия хранения. Если они были обнаружены - продукты в таком магазине представляют опасность для здоровья.
Напомним, что ранее эксперты рассказали о том, что в ближайшее время в Украине могут появиться магазины, реализующие просроченные продукты питания. По словам экспертов, в европейских странах можно найти множество таких магазинов, и они рассчитаны на определенную категорию покупателей. Специалисты считают, что магазины, реализующие просроченную продукцию, будут очень популярны в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, магазин, обман
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