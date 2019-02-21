Порошенко о планах Путина по Украине: грядет полномасштабная война

21.02.2019 08:15

Ситуация между Украиной и Российской Федерацией в настоящее время остается достаточно сложной, ведь глава Кремля Владимир Путин не прекращает своей агрессивной политики в отношении нашей страны.

Более детально об этом, как информируют корреспонденты replyua.net, во время своего выступления на полях ГА ООН рассказал президент Украины Петр Порошенко.



Так, в ходе дебатов в среду, 20 февраля, украинский лидер заявил, что на временно захваченной российскими наемниками территории Луганской и Донецкой областей разведка Украины совместно с представителями ОБСЕ зафиксировали 426 танков РФ, что на порядок превышает количество аналогичного вооружения у множества развитых стран Европейского Союза. Что касается количества российских военных, которые находятся в непосредственной близости от украинско-российской границы и в любой момент по отмашке готовы вторгнуться в нашу страну, то таких собралось порядка 87 тысяч.



Помимо прочего гарант Конституции Украины подчеркнул, что Российская Федерация может превратить в военную базу любую страну, над которой будет установлен контроль. Следовательно, существует огромная вероятность, что российский диктатор ведет подготовку к новым полномасштабным военным наступлениям на украинское государство.