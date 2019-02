Прогноз погоды на конец февраля: Украинцев ожидает похолодание

21.02.2019 12:15

В Украине с 21 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Украинцев ждет снижение температуры с порывами ветра 15−20 м/с.

Такую информацию сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уже 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях пройдет снег, местами налипание мокрого снега.

Температура воздуха в ночное время составит -3 … -10 ° C, а днем он прогреется ​​от 0 ° C … -6 ° C.

Сохранится холодная и на выходных. 23 — 24 февраля ночью -6 … -12 ° C, днем ​​-2 … -7 ° C. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью -12 … -18 ° C, днем ​​-5 … -10 ° C. Эти дни пройдут без осадков.

