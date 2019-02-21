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Прогноз погоды на конец февраля: Украинцев ожидает похолодание
21.02.2019 12:15
В Украине с 21 февраля ожидается ухудшение погодных условий.
Украинцев ждет снижение температуры с порывами ветра 15−20 м/с.
Такую информацию сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Уже 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях пройдет снег, местами налипание мокрого снега.
Температура воздуха в ночное время составит -3 … -10 ° C, а днем он прогреется от 0 ° C … -6 ° C.
Сохранится холодная и на выходных. 23 — 24 февраля ночью -6 … -12 ° C, днем -2 … -7 ° C. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью -12 … -18 ° C, днем -5 … -10 ° C. Эти дни пройдут без осадков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, погода, февраль
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