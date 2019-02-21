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Прогноз специалиста: предусмотренных на субсидии денег всем не хватит
Предусмотренных на 2019 год денег на субсидии может не хватить. Такое мнение высказал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
Он утверждает, что на сегодня никто еще не знает окончательной суммы субсидии и их количества, потому что тариф на тепло взвинтили не так и давно. По данным собеседника, на декабрь 2018-го число субсидиантов сократилось на 3 млн: было 6,9 млн, стало 3,9 млн домохозяйств, а объем субсидий на этот год - 55 млрд грн. В прошедшем году было 71 млрд грн.
"Мой прогноз, что не хватит такими темпами этой суммы, учитывая, что будет еще повышение цены на газ, потому что закладывалась эта сумма без учета повышения цены на газ и новые тарифы на тепло",
- высказал свое предположение Алексей Кучеренко.
Он уточнил, что деньги на субсидии для 4 млн домохозяйств правительство берет с налогов, которые платят члены остальных 8 млн домохозяйств, льготы не получающих.
К слову, из-за того, что многие выбывают с места регистрации ради субсидии, возросло число граждан, которые не смогут принять участие в голосовании на выборах.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, деньги, субсидия, монетизация
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