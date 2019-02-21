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Снегопады и -18: синоптики предупредили украинцев о сильном похолодании

21.02.2019 13:45
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Снегопады и -18: синоптики предупредили украинцев о сильном похолодании

Сегодня, 21 февраля, в большей части областей прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГоСЧС. Так, по всей территории страны сила порывов ветра будет составлять в пределах 15 – 20 метров в секунду. 

«22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры воздуха в Украине ночью от -3 до 10 мороза, днем от 0 до -6», – сказано в сообщении. В последующие два дня погода испортится еще больше. 

«23-24 февраля будет сохраняться холодная без существенных осадков погода с температурой в ночное время от -6 до -12, днем от -2 до -7, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью от -12 до -18, днем от -5 до -10», - сказано в сообщении, распространенном спасателями. 



Теги: Украина, Донбасс, похолодание, снегопад, прогноз погоды
 
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