В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта

21.02.2019 20:37

В Украине граждане не пенсионного возраста, которым назначена жилищная субсидия, начнут получать выплаты с 12 марта. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает сегодня, 21 февраля, служба вице-премьер-министра.

«Граждане не пенсионного возраста с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через платежную систему "Швидка копійка"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого необходимо обратиться в любое отделение «Ощадбанка» с паспортом и идентификационным кодом. Кроме того, всем субсидиантам пришлют по адресу проживания персональное сообщение с разъяснением о размере субсидии, за что начислена субсидия и как ее получить «живыми» деньгами.

Пенсионеры получат сумму начисленной субсидии в день получения пенсии (с 4 по 25 марта) на пенсионные карты или наличными через почтовые отделения, либо курьером «Укрпочты» домой.

По словам Геннадия Зубко, курс на монетизацию субсидий – это, по сути, война монополистам. Поскольку, управление украинцами своим энергопотреблением, установкой счетчиков, контролем за качеством и объемом услуг, уничтожает монополизм в поставках услуг и коррупцию в этой сфере.

«Три года субсидии, которые поступали в виде клиринговых расчетов, не стимулировали украинцев к уменьшению энергопотребления и внедрения энергоэффективных мероприятий. Виртуальные средства государство платило за непонятные объемы и, соответственно, некачественные коммунальные услуги поставлялись компаниями-монополистами (водоканалами, ТКЭ, облгазами). Почему важна субсидия "живыми" средствами? Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению», – отметил Зубко.

Также, чиновник добавил, что государство не просто помогает людям оплатить коммунальные услуги, а дает возможность за счет экономии потребления газа, тепла, света, воды иметь дополнительные средства на продукты, лекарства или другие нужды. Со временем и с ростом доходов люди осознают, что лучшее вложение сэкономленных на коммуналке денег – это утепление и модернизация жилья. Это даст еще большую экономию.

Источник: https://dnews.dn.ua