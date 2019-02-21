В Украине вступает в силу закон об изменениях в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС

21.02.2019 09:45

Важный, даже судьбоносный законодательный документ, вносящий изменения в Конституцию украинского государства относительно утверждения вектора нашей страны на членство в Североатлантическом Альянсе и ЕС, начинает действовать уже завтра, 21 февраля, о чем информируют корреспонденты replyua.net со ссылкой на украинские СМИ.



Как известно, документ был сегодня напечатан в «Голосе Украины», а на следующий день после этого такие изменения вступают в силу. Таким образом, к полномочиям украинского парламента относится определение азов внутренней и внешней политики, а также выполнение стремления Украины к членству в ЕС и Альянса. Вместе с тем документ определяет факт, что гарант Конституции гарантирует выполнение стратегическое направление страны на получение полноправного членства украинского государства как в НАТО, так и Европейском Союзе. Правительство же, согласно постановлению, выполняет этот самый стратегический курс.



Также важно сообщить, что данный закон исключает пункт четырнадцать из 15-го раздела «Переходные положения» Конституции Украины, что позволяло ранее военным формированиям иных государств использовать военные базы на украинской земле на правах аренды.