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В Украине вступают в силу новые правила получения автономеров
Для владельцев транспортных средств в Украине упростили процедуру получения номерного знака. Теперь автолюбитель может обратиться в любой удобный для него сервисный центр, вне зависимости от места регистрации автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины.
В сообщении отмечено, что новшество вводят с целью повысить качество обслуживания граждан и сэкономить для них время. Кроме того, что теперь владелец транспорта может воспользоваться услугами любого сервисного центра на свой выбор, процедуру оформления номерного знака можно также пройти онлайн, воспользовавшись электронным кабинетом водителя. Личное присутствие заказчика в сервисном центре будет необходимо только непосредственно при выдаче номерного знака.
Как стало известно, изменения вступили в силу еще 12 февраля текущего года. Они были закреплены приказом Министерства внутренних дел.
Кроме того, приказ МВД упрощает перезакрепление номерных знаков: теперь эту процедуру можно провести без получения справки из Главного сервисного центра. Достаточно просто обратиться в любой удобный сервисный центр.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авто, правила
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