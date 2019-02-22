Ахметов начал давить на украинских журналистов. ВИДЕО

22.02.2019 13:00

Журналисты из программы "Схемы" и их съемочная группа систематически преследуются охранниками из структур олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщили сами журналисты, передает "Диалог.UA".

Ранее журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского. Отмечается, что охранники олигарха регулярно передвигаются за журналистом программы "Схемы" Михаилом Ткачом и участниками съемочной группы. По данным расследователей, за ними наблюдают люди, которые передвигаются в одном и том же автомобиле, который числится на балансе ООО "Дельта-Донбасс", а конечным владельцем является сам Ринат Ахметов. Авторы программы заявляют, что своими действиями олигарх хочет препятствовать журналисткой деятельности и нарушает законы о беспрепятственном передвижении граждан. Авторы надеются, что после оглашения данных фактов слежка прекратится, а данным расследованием займутся в правоохранительных органах. Юристы пояснили, что данные действия регламентируются частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает именно влияние на работу журналиста с целью препятствования его профессиональной деятельности".