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Андрей Данилко записал мощное обращение к украинцам

22.02.2019 10:11
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Андрей Данилко записал мощное обращение к украинцам

Украинцам приходится жить в стране с процветающей коррупцией, в связи с чем люди обычно ищут подвох совершенно во всем. Как передает from-ua, соответствующим образом украинский продюсер и шоумен Андрей Данилко прокомментировал бесконечный негатив и критику в соцсетях. В то же время он просит своих сограждан быть добрее и радоваться успехам других.
«Люди пытаются выискивать какие-то интриги… хотя я их понимаю, им приходится жить в стране, которая называется Украина. Где коррупция процветает и цветет полным ходом. И мы во всем пытаемся найти подвох», - отметил Данилко, размышляя на тему споров вокруг Национального отбора участников на Евровидение-2019. В то же время Данилко считает, что критика и осуждения чаще всего лишены конструктива.
«Я только хочу, чтобы люди были подобрее. Такие оскорбительные вещи пишут. Такое оно все беззубое, грязное… никакого конструктива, а просто, чтобы потявкать. У нас критикуют: «я сделал бы лучше, если бы умел». Боже, просто порадуйтесь за людей. Честно говоря, я никогда не нервничал, выступая за границей. У меня не было волнения. Потому что люди там радуются, включаются в твою игру. Наши же сядут и давай… понимаете? Это сражение», - сказал он.



Теги: Донбасс, Андрей Данилко, обращение
 
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