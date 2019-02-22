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«Укрзализныця» планирует подорожание билетов

22.02.2019 13:59
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«Укрзализныця» планирует подорожание билетов

Комания «Укрзализныця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев, передает donpress.com.

По его словам, повышение цены произойдет дважды в этом году.

«В этом году мы в финансовом плане предусматриваем двухэтапное повышение стоимости перевозок», — заявил представитель компании.

Рязанцев также сообщил, что большой ущерб от льготных пассажирский перевозок покрывают грузовые. В 2018 году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен.

«К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещения за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен в год. Соответственно, ничего не может существовать даром. Мы должны поднимать тарифы, для того, чтобы удерживать и балансировать Укрзализныцю на ключевом результате «, — заявил директор по экономике и финансам Укрзализныци .

Пока нет официальной информации от компании, насколько вырастут тарифы.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, финансы, билеты, пассажиры, бюджет, Укрзализниця, подорожание, тарифы, перевозки
 
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