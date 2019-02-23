Афера на доброте: мошенники придумали новый способ обмана украинцев

23.02.2019 19:19

О новой схеме развода харьковчан мошенниками сообщили в сети.

В группе «Типичное ХТЗ» рассказали о новой схеме, как мошенники «подставляют» людей, чтобы потом требовать с них деньги, пишет from-ua.

По словам автора, история приключилась с ее мужем. Увидев мужчину, лежащего на снегу, он решил ему помочь. Тот попросил его достать у него из кармана телефон и вызвать такси.

«Муж отказался и просто хотел его поднять. И тут из-за угла выходит второй мужик. Короче, подстава, хотели обвинить в краже телефона. Хорошо, что муж с собакой, которая без поводка бегала в стороне и, увидев кипишь, бросилась на них. Они извинились и вдвоем ушли», – пишет пользователь.

В комментариях пользователи констатируют, что аферисты становятся все более изобретательными, и что добро может быть наказуемо.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему с банковскими картами, чтобы обобрать людей.

В группе «Харьков LIVE» в социальной сети Facebook рассказали, что мошенник по имени (не исключено, что имя может быть постановочным) присылает SMS о том, что, мол, «с вашей карты списана определённая сумма денег, и вы должны назвать номер карточки, три цифры, которые указаны сзади, дату от и до окончания срока карты». Как только человек называет их, все, что можно, с карты снимают мошенники.