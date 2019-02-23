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У Зеленского поделились планами по Донбассу
Кандидат у президенты Украины, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский не станет обещать быстрого решения конфликта на Донбассе, так как это было бы нечестно, сообщает from-ua.
Такое заявление сделал спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании и эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков в интервью "Українським Новинам". "Сказать, как завтра закончить войну - думаю, на это вопрос не сможет ответить ни один из кандидатов, и в принципе мало кто в мире сможет сделать это. Чтобы закончилась война должно появится желание у РФ… Поэтому ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет. И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить", – сказал он.
При этом, по словам Разумкова, Зеленский считает, что для урегулирования важны четыре направления: дипломатическое, экономическое, информационное и военное.
"В дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным "нормандским форматом" с максимальным привлечением США, Великобритании. В экономике важно обеспечить такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться. В информационной политике за 5 лет, к сожалению, не была выработана стратегия противодействия и позитивной повестки дня. Было бы лукавством сказать, что власть и общество сделали все, чтобы люди могли быть интегрированы", – добавил он.
Позиция команды Зеленского состоит в том, что Украина должна стремиться в Европейский Союз и в Организацию Североатлантического договора (НАТО), однако перед заявкой на членство государство должно соответствовать стандартам и подтвердить желание членства на референдуме.
Относительно Международного валютного фонда Разумков сообщил, что, по мнению Зеленского, Украина не может позволить себе отказаться от сотрудничества.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, кандидат, план
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