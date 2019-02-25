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Доллар преодолел психологическую отметку: свежий курс

25.02.2019 15:40
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Доллар преодолел психологическую отметку: свежий курс

На сегодня, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 30,6 грн;

10 российских рублей – 4,12 грн, пишет Сегодня.

По сравнению со значениями пятницы, 22 февраля, курс доллара повысился на две копейки после снижения на девять. При этом доллар поднялся выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 февраля – доллар потерял уже 23 копейки.

Курс евро вновь упал на шесть копеек. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

 

Мчточник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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