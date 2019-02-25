- Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум22:15
- Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик21:45
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- Рейтинги Тимошенко стремительно падают20:30
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни19:38
- КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику19:20
- Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем19:03
ФЛП прочь! Почему государство хочет изменить трудовое законодательство?
В феврале Министерство социальной политики предложило общественности обсудить проект закона, который запрещает оформлять работников частных компаний как физических лиц-предпринимателей. Документ уже вызвал ожесточенные дискуссии. Некоторые даже обвинили ведомство в наступлении на ІТ-отрасль, где традиционно много работников ФЛП. Нужен ли Украине такой закон и чьи интересы он будет защищать, попытался разобраться Центр общественного мониторинга и контроля.
Соблазнительные ФЛП
В течение 2018 года в Украине появилось 272 438 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) против 178 646, которые закрылись. Всего, по данным проекта Opendatabot, на сегодняшний день зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП. Они относятся к третьей группе плательщиков налогов, которая платит меньшие сборы по сравнению с другими предпринимателями. ФЛП платят 3% от дохода налоговой ставки (единый налог), НДС или 5% от дохода, если они не являются плательщиком НДС, а также 22% от минимальной зарплаты (единый социальный взнос).
Меньшая налоговая нагрузка на ФЛП по сравнению с другими предпринимателями обусловила в Украине ситуацию, когда владельцы компаний не нанимают своих работников по трудовому договору, а оформляют их как физических лиц-предпринимателей. Таким образом они избегают военного сбора и отчислений в Пенсионный фонд, пряча часть своих доходов в тень.
Именно такая модель трудоустройства сложилась в украинском ІТ-секторе. По результатам исследования Ассоциации «ІТ Украины» и Офиса эффективного регулирования, которые были обнародованы осенью 2018 года, в 2017 году около 80 тысяч ІТ-специалистов работали как физические лица-предприниматели. За год они уплатили 3,2 млрд грн налогов.
Впрочем, поступления в бюджет были бы выше, если бы айтишники были оформлены не как ФЛП, а как наемные работники. По подсчетам аналитиков, государство могло бы получить дополнительно от 2,5 до 5 млрд грн ежегодно. В то же время в структуре «теневой» экономики ФЛП занимают лишь 2%. Львиную долю бюджетного пирога съедают офшоры – 50-65 млрд грн в год, конвертационные центры – 12-15 млрд в год, контрабанда – 25-70 млрд в год и тому подобное. Поэтому бороться нужно прежде всего с этими теневыми схемами.
Не гражданские, а трудовые отношения
Министерство социальной политики предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде, чтобы обязать работодателей заключать трудовые договора с работниками вместо гражданско-правовых. В частности, проект предусматривает уточнение признаков трудовых отношений. Это – периодичность получения вознаграждения; предоставление услуг по поручению и под контролем компании; полученное вознаграждение составляет 75% и более дохода лица в течение 6 месяцев; компания определяет продолжительность рабочего времени лица; лицо выполняет работу или оказывает услуги на рабочем месте с соблюдением внутренних правил компании и использует ее оборудования. Отношения можно назвать трудовыми, если хотя бы три из этих условий выполняются.
«О физических лицах-предпринимателях речь не идет, они как работали, так и будут работать. Но те, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет, с ними мы будем бороться», – пояснил министр социальной политики Андрей Рева, заверив, что закон не касается работников IT и фрилансеров. Впрочем, сами программисты считают иначе.
Наступление на ІТ-сферу?
В ІТ-отрасли проект Минсоцполитики вызвал горячую дискуссию. Региональный директор компании Microsoft в Украине Александр Краковецкий резко осудил эту инициативу. По его мнению, это приведет к откату отрасли.
«Все поедут? Не все. Но поедут. Часть останется и уйдет в тень, часть будет честно платить налоги, у кого-то все будет ок, во многих бизнес загнется, и налогов не будут платить от слова совсем», – считает Краковецкий.
Защищая свою позицию, программисты апеллируют к мобильности и низкой цене украинских айтишников для аутсорса, которые обеспечивает ФЛП. По их словам, нынешняя ситуация способствует развитию отрасли и является тем важным фактором, который сдерживает специалистов от эмиграции.
Более того, в Ассоциации «ІТ Украины» утверждают, что сейчас программисты-ФЛП помогают наполнить местные бюджеты, а, следовательно, способствуют развитию регионов. Ведь единый налог они платят по месту регистрации, и он на 100% остается на местах.
Впрочем, причина дискуссии кроется как раз в объеме налогов, которые могут увеличиться как минимум до 20% в случае изменения модели. Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что упрощенная система налогообложения ФЛП создает неравные условия для развития различных отраслей.
«Люди и бизнес, протестующие против предложения правительства, на самом деле протестуют против повышения ставки налогов, если ФЛП нельзя будет использовать. Но это разные вещи – создание прозрачных и одинаковых правил игры для всех и увеличение налогов. Можно отменить ФЛП и одновременно уменьшить официальные налоги», – отметил он.
Другие эксперты отмечают, что инициатива Минсоцполитики в основном не заденет программистов, а больше относится к продавцам, официантам, парикмахерам и тому подобное. А что касается ІТ-отрасли, то к ее развитию нужно подойти взвешенно. Руководитель сектора IT Офиса эффективного регулирования Александр Кубраков убежден, что государство должно поддерживать отрасль, разработав адекватные принципы налогообложения. Обсуждение законопроекта Минсоцполитики продлится до 6 марта 2019 года.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, законодательство, Трудовой кодекс, предприниматели
- Почему Порошенко отказался подписывать новый Трудовой Кодекс
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Вывоз отходов бьет рекорды
- "Власти ДНР" готовятся в "выборам": списки готовят двойные
- Донецким налоговикам устроили экзамен
- Донецкие налоговики возбудили шесть уголовных дел за зарплату "в конверте"
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику19:20
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями 18:30
- Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка18:00
- Боевики "ДНР" готовят провокации: жителей Донецка пугают фейками о танках ВСУ в жилых районах возле города17:45
- «Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка17:15
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум22:15
- Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик21:45
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях20:46
- Рейтинги Тимошенко стремительно падают20:30
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни19:38
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"