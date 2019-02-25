Идет потепление с запада: погода в начале недели

25.02.2019 10:48

В начале этой недели синоптики прогнозируют незначительное потепление в Украине. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в понедельник, 25 февраля, в Украине сохранится сухая погода, в центральных и западных регионах синоптики прогнозируют потепление до 4-6 градусов со знаком плюс.



На юге сегодня будет от 2 до 6 градусов тепла, в остальных областях – от -1 до +5 градусов. 26 февраля, во вторник, погода в Украине изменится – в большинстве областей синоптики прогнозируют дожди. Только в западных областях ожидается пасмурная, но сухая погода. При этом температура воздуха из-за циклона не понизится – на большей территории днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



27 февраля, в среду, в страну вновь зайдет порция холодного воздуха, и в большинстве областей температура немного снизится. Также синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег на севере и в центре. Средняя температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, при этом теплее всего будет на западе – до +6 градусов, а холоднее всего - в Сумской и Харьковской области, - от 0 до +2 градусов.