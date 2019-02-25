Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»

25.02.2019 20:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»

НТКУ и MARUV не подписали договор, в связи с чем на музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиль поедет Freddom Jazz. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Отмечается, что несмотря на то, что артистка одержала победу в Нацотборое, получив максимальную оценку от телезрителей и второе место от жюри, споры о том, стоит ли ее отправлять на Евровидение не прекращались.

Известно, что главной причиной по которой многие восприняли негативно ее участии в музыкальном конкурсе свое негодование из-за того, что она продолжает гастролировать в России.

 

Источник:  donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Евровидение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх